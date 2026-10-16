Пять человек госпитализированы с подозрением на оспу обезьян в Санкт-Петербурге

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Пять человек с подозрением на оспу обезьян госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением, сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением 5 человек. Выдано предписание на проведение дезинфекции", - говорится в сообщении в канале управления в мессенджере Max.

Отмечается, что в связи с получением информации о возможном случае заболевания оспой обезьян специалисты ведомства незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Для диагностики оспы обезьян Роспотребнадзором разработаны и зарегистрированы современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки. В ходе эпидемиологического расследования проводится работа по выявлению контактных лиц, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пять человек, контактировавших с возможно инфицированным оспой обезьян, госпитализированы в Раменскую больницу в Подмосковье.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки.