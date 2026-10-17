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Минобороны РФ сообщило о поражении за ночь более 600 украинских БПЛА

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи с 20:00 пятницы до 8:00 субботы дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 610 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были нейтрализованы над территориями Ленинградской, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Воронежской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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