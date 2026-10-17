Над Орловской областью ликвидировали 21 дрон

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении 21 беспилотника над регионом прошедшей ночью.

Глава региона написал в своем канале в Мах в субботу, что повреждений и пострадавших нет.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи с 20:00 пятницы до 8:00 субботы дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 610 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами, включая Орловскую область.