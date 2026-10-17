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ВСУ 75 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил в своем канале в Мах в субботу о 75 атаках с украинской стороны за прошедшие сутки.

Удары были нанесены по 10 округам. Противник совершил три обстрела с применением артиллерии, 16 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА, сообщил губернатор.

За сутки было сбито и подавлено 54 беспилотника.

В результате атак пострадали шесть человек. Двое из них находятся на стационарном лечении, проинформировал Шуваев.

Белгородская область
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