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Предприятия и объект инфраструктуры повреждены из-за атак БПЛА в Белгородской области

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Два предприятия, объект инфраструктуры и социальные объекты повреждены в результате атак дронов в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в субботу.

"(В Шебекинском округе - ИФ) в селе Маломихайловка повреждены социальный объект и предприятие. (...) В селе Большетроицкое - объект инфраструктуры. В селе Новая Таволжанка - частный дом и линия электропередачи", - говорится в сообщении.

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Еще одно предприятие получило повреждение в селе Казинка Валуйского округа. В селе Знаменка поврежден социальный объект.

Также в результате сбросов боеприпасов с беспилотников накануне и минувшей ночью повреждены два социальных объекта в Борисовском и в Грайворонском округах, говорится в сообщении.

Кроме того, по данным оперштаба, к медикам обратились два человека, пострадавших несколько дней назад. Так, в областную больницу госпитализирована женщина, которая получила ранение ноги при атаке дрона на автодороге Грайворон - Илек-Пеньковка 6 октября. В городскую больницу №2 Белгорода обратилась женщина, которая получила акубаротравму при атаке БПЛА в селе Кривцово Яковлевского округа 12 октября.

Белгородская область
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