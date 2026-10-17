В Курской области за сутки сбили 167 беспилотников
Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 167 украинских беспилотниках, уничтоженных над регионом за минувшие сутки.
"79 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 13 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах.
В результате атак в селе Высоконские дворы Медвенского района повреждены остекление и фасад административного здания. Еще в двух селах повреждены частный дом и два автомобиля.
Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.