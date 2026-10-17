Дрон ВСУ ударил по территории сахарного завода в Курской области

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Украинский дрон нанес удар по территории сахарного завода в Курской области, пострадал один человек, сообщил губернатор Александр Хинштейн в субботу.

"В поселке имени Куйбышева Рыльского района вражеский БПЛА самолетного типа ударил по территории сахарного завода. Ранена 56-летняя женщина", - написал он в своем канале Мах.

У пострадавшей акубаротравма и травма головы. Она обратилась в больницу, медики оказали всю необходимую помощь.

Поврежден фасад и остекление административного здания, уточнил Хинштейн.

Ранее губернатор сообщил о 167 украинских беспилотниках, уничтоженных над регионом за минувшие сутки.