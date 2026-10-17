Войска РФ выявляют и уничтожают одиночные группы ВСУ, которые были в окружении в Харьковской области

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в Харьковской области проводят мероприятия по выявлению и уничтожению разрозненных групп украинской армии, которые находились в кольце окружения, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Север" завершили ликвидацию окруженного противника в северо-восточной части Харьковской области и выполняют мероприятия по выявлению и уничтожению разрозненных, одиночных групп ВСУ", - сообщили в министерстве.

Также, по данным ведомства, в Харьковской области группировкой поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Сосновка, Макарово, Великий Бурлук и Светличное.

"В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотень и Бондаревщина", - сказали в Минобороны РФ.

По данным российских военных, за сутки в зоне ответственности группировки "Север" украинская армия потеряла свыше 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.