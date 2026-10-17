Под контроль российских войск в зоне СВО перешли восемь населенных пунктов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российская армия установила контроль над восемью населенными пунктами в зоне спецоперации, в том числе над городом Доброполье, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и в результате активных действий взяли под контроль населенные пункты Паламаревка и Ковалевка Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.

Подразделения "Южной" группировки войск установили контроль над поселком Алексеево-Дружковка в ДНР, сообщили в министерстве.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Доброполье, Первомайское и Сергеевка Донецкой Народной Республики", - заявило ведомство.

По его данным, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны армии Украины и взяли под контроль село Великомихайловка в Днепропетровской области.

"Подразделения группировки войск "Днепр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Малокатериновка Запорожской области", - сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, согласно данным министерства, группировкой "Запад" за сутки нанесено поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка в Харьковской области, Лозовое, Карповка и Рубцы в ДНР.

"Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы", - сказали в ведомстве.

Военные сообщили, что "Южная" группировка в течение суток нанесла удары по формированиям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Красный Молочар, Семеновка и Славянск в ДНР.

"Противник потерял до 145 военнослужащих, боевую машину пехоты, 36 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и станцию радиоэлектронной борьбы", - сообщили в Минобороны.

Группировка "Центр", по данным ведомства, за минувшие сутки поразила живую силу и технику семи украиснких бригад в районах населенных пунктов Новопавловка, Чугуево в Днепропетровской области, Малотарановка, Староварваровка и Белозерское в ДНР.

Потери украинских сил составили до 345 военных, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы, заявили в министерстве.

По словам военных, группировкой "Восток" в течение суток нанесено поражение живой силе и технике трех бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Маломихайловка, Коломийцы в Днепропетровской области, Вольнянка, Терсянка и Ясная Поляна в Запорожской области.

"ВСУ потеряли свыше 135 военнослужащих три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие", - сказали в ведомстве.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Балабино в Запорожской области. "Уничтожены до 25 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и семь автомобилей", - сообщили в Минобороны РФ.