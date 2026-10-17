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Предприятие и объект инфраструктуры повреждены после атак БПЛА в Белгородской области

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области беспилотники атаковали предприятие, инфраструктурный объект, а также несколько частных домов, сообщает оперштаб региона.

"В поселке Красная Яруга Краснояружского округа в результате атаки дрона поврежден частный дом. Еще один дрон нанес повреждения предприятию. В селе Илек-Пеньковка вследствие детонации FPV-дрона сгорел частный дом", - говорится в сообщении оперштаба.

После атаки ВСУ на Шебекинский округ загорелся местный инфраструктурный объект. Кроме того, в муниципалитете получили повреждения два частных дома, легковой и грузовой автомобили.

Еще один автомобиль поврежден в Борисовском округе области.

Белгородская область БПЛА предприятие инфраструктура частные дома
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