Объект инфраструктуры загорелся после атаки БПЛА в Белгородской области

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Возгорание объекта инфраструктуры произошло из-за атаки беспилотника произошло поздно вечером в Ракитянском округе Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в воскресенье.

Накануне вечером в селе Бессоновка Белгородского округа в результате атаки дрона повреждена входная группа предприятия.

В селе Беленькое Борисовского округа при атаке дрона на территории предприятия повреждены два грузовых автомобиля.

Кроме того, по информации оперштаба, в субботу в Шебекинскую больницу обратился мужчина, который получил ранение грудной клетки при атаке дрона в Шебекино 16 октября. Он находится на стационарном лечении в Белгородской областной клинической больнице.