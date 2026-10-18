Объект инфраструктуры загорелся после атаки БПЛА в Белгородской области
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Возгорание объекта инфраструктуры произошло из-за атаки беспилотника произошло поздно вечером в Ракитянском округе Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в воскресенье.
Накануне вечером в селе Бессоновка Белгородского округа в результате атаки дрона повреждена входная группа предприятия.
В селе Беленькое Борисовского округа при атаке дрона на территории предприятия повреждены два грузовых автомобиля.
Кроме того, по информации оперштаба, в субботу в Шебекинскую больницу обратился мужчина, который получил ранение грудной клетки при атаке дрона в Шебекино 16 октября. Он находится на стационарном лечении в Белгородской областной клинической больнице.