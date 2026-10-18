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Обломки дронов упали на многоквартирный дом и линии электропередачи в Ленобласти

Над регионом уничтожено 95 беспилотников

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 95 беспилотников над регионом, зафиксировано падение обломков БПЛА на жилые дома и ЛЭП.

"Сбито 95 БПЛА противника. Зафиксировано падение обломков на частный дом в районе города Кировска и на многоквартирный дом во Всеволожске. На месте работают экстренные службы. Фиксируются короткие перебои электроэнергии, связанные с падением обломков на линии электропередачи", - говорится в сообщении в канале главы региона в мессенджере Max.

Ленобласть БПЛА МКД ЛЭП
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