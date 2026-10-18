Над Ленинградской областью сбито 126 дронов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 126 беспилотников над регионом.

"Над территорией Ленинградской области сбито 126 БПЛА. Боевая работа продолжается", - написал глава региона в мессенджере Max.

Ранее в ночь на воскресенье сообщалось о падении обломков дронов на жилые дома и линии электропередачи в регионе. Также подвергся атаке БПЛА дата-центр VK в Ленобласти.

В Петербурге беспилотники атаковали нефтяной терминал и объекты гражданской инфраструктуры.