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Над Ленинградской областью сбито 126 дронов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 126 беспилотников над регионом.

"Над территорией Ленинградской области сбито 126 БПЛА. Боевая работа продолжается", - написал глава региона в мессенджере Max.

Ранее в ночь на воскресенье сообщалось о падении обломков дронов на жилые дома и линии электропередачи в регионе. Также подвергся атаке БПЛА дата-центр VK в Ленобласти.

В Петербурге беспилотники атаковали нефтяной терминал и объекты гражданской инфраструктуры.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 октября 2026 года Военная операция на Украине
Ленобласть БПЛА
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