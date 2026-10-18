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СКР возбудил дело о теракте после атак на гражданские объекты Петербурга и области

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Дело о теракте возбуждено по фактам ударов украинских БПЛА на гражданские объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко журналистам в воскресенье.

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По данным ведомства, 18 октября "представители украинских вооруженных формирований нанесли удары беспилотниками по объектам гражданской инфраструктуры, в результате чего возникли возгорания в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах Санкт-Петербурга, а также на территории нефтяного терминала".

"Кроме того, повреждены частные дома в Кировском районе и многоквартирные дома во Всеволожске и Гатчине Ленинградской области. Количество пострадавших устанавливается", - сказала Петренко.

Она отметила, что следователи проводят работу на местах происшествия по сбору доказательств, "по обнаруженным фрагментам и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы".

СКР Санкт-Петербург
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