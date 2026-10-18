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В Ленобласти заявили, что атака БПЛА не нарушила работу объектов энергетики и жизнеобеспечения

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Атака беспилотников на Ленинградскую область в воскресенье не нарушила работу объектов энергетики и жизнеобеспечения, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Массовая атака БПЛА в Ленинградской области не нарушила работу социальных объектов, инфраструктуры, объектов энергетики и жизнеобеспечения. Все последствия оперативно устраняются", - написал он в своем канале в Max.

По данным Дрозденко, незначительные повреждения получила подстанция Восточная, трансформаторы и основное энергетическое оборудование работают. "В ближайшее время решим проблему по полному энергообеспечению всех и промышленных и селитебных объектов, которые питаются от данной подстанции", - отметил губернатор.

В поселке Янино включены резервные источники, две трети жителей уже запитаны по постоянной схеме.

Также есть повреждения на объекте ЦОД группы "ВКонтакте", которые касаются трансформаторного оборудования и складского комплекса. Компания уже приступила к ликвидации последствий, добавил Дрозденко.

Кроме того, выбиты стекла в Разметелевской школе, их заменят в ближайшее время.

"Во Всеволожском районе пострадала одна из квартир, куда прилетел достаточно крупный осколок от БПЛА. Мы эвакуировали восемь семей из подъезда, где произошло возгорание квартиры. Они находятся сейчас в пункте временного размещения, обеспечены горячим питанием. Пострадавшая от возгорания семья - это мама и трое детей - находятся во Всеволожской больнице, угрозы жизни нет, они надышались угарным газом. Только что разговаривал с главным врачом, состояние стабильное, и в ближайшее время их выписывают", - сообщил глава региона.

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От осколков в Кировском районе предварительно повреждены четыре дачных дома; в Новоселье (Ломоносовский район) повреждения получили более 50 автомобилей, выбиты окна ударной волной; в Низино перебита труба в котельной, объем работ небольшой.

В Гатчинском округе повреждена одна из квартир в многоэтажном доме, подъезд расселен, угрозы для жизни людей нет, пострадавших нет. "Рассчитываем, что после осмотра подъезда люди будут возвращены в свои квартиры", - отметил Дрозденко.

Он добавил, что все, кто пострадал в результате налета БПЛА, утратил свое имущество, получат компенсацию за счет средств резервного фонда Ленинградской области и муниципалитетов.

Как сообщалось, за ночь в Ленинградской области было уничтожено 145 беспилотников.

Ленинградская область Александр Дрозденко
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