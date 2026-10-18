ВСУ 111 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 111 атаках с украинской стороны по территории региона за прошедшие сутки.

Удары были нанесены по Белгороду и 11 округам, ВСУ совершили шесть обстрелов с применением артиллерии и семь раз сбросили взрывные устройства с БПЛА, написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

За сутки сбито и подавлено 60 беспилотников.

Во время атаки ВСУ в Шебекино погибла женщина, еще два человека пострадали в Грайворонском и Шебекинском округах. Один из раненых находится на стационарном лечении, уточнил Шуваев.