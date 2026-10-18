В Петербурге один человек погиб и пятеро пострадали в результате атаки БПЛА

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге в результате массированной атаки беспилотников погиб один человек, пять пострадавших находятся в больницах; воздушная опасность ликвидирована, город восстанавливает пострадавшие объекты гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в своих соцсетях.

"Вследствие массированной атаки беспилотных средств военного назначения со стороны украинских нацистов один человек погиб, пять пострадали и находятся в больницах", - написал Беглов.

Он добавил, что в результате атаки были повреждены 12 многоквартирных жилых домов и два частных. Идут восстановительные работы.

"Эвакуированные ночью жители возвращаются в свои дома. Силы МЧС продолжают свою работу по ликвидации пожаров на территории "Петербургского нефтяного терминала", нефтебазе "Ручьи" и промышленных складах в Колпинском районе", - сообщил губернатор.

Оперативный штаб продолжает свою работу.