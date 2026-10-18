Участок Западного скоростного диаметра временно закрыли в Петербурге после атаки БПЛА

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Центральный участок Западного скоростного диаметра (ЗСД) от набережной Екатерингофки до Васильевского острова в Петербурге временно закрыт для движения в воскресенье, сообщается в канале городского комитета по транспорту в мессенджере Max.

"В связи с атакой БПЛА временно перекрыт Центральный участок ЗСД при движении от набережной реки Екатерингофки в северном направлении до улицы Шкиперский проток и в обратном направлении. Просим внимательно следить за дорожной обстановкой и по возможности минимизировать поездки на личном транспорте", - говорится в сообщении.

В ночь на воскресенье в Петербурге отражена массированная атака БПЛА. По данным губернатора Александра Беглова, один человек погиб, пять пострадали. Повреждены 12 многоквартирных жилых домов и два частных. Продолжается работа по ликвидации пожаров на территории "Петербургского нефтяного терминала", нефтебазе "Ручьи" и промышленных складах в Колпинском районе.