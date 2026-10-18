В Ленинградской области за ночь сбили 145 дронов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Режим беспилотной опасности на территории Ленинградской области снят, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. За ночь над нашим регионом было сбито 145 БПЛА противника", - написал он в своем канале в Max.

Ранее Дрозденко сообщал о ликвидации 144 дронов.

Обломки упали на многоквартирный жилой дом в Гатчине. Во Всеволожском районе произошло возгорание дома, госпитализированы женщина и трое детей. В Новоселье Ломоносовского района повреждено 55 автомобилей. В двух СНТ в Кировском районе загорелись два дома. Также зафиксировано аварийное отключение электричества. В Янино без света остались 50 домов, около 20 тыс. человек.