Военные уничтожили направляемые вглубь территории РФ высотные беспилотники ВСУ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Расчеты ПВО отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" уничтожили высотные беспилотники, которые направлялись вооруженными силами Украины в глубину российской территории, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Воздушными таранами расчетов ПВО отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" были сбиты высотные беспилотники ВСУ, направляемые противником вглубь территории России", - говорится в сообщении.

Российское военное ведомство опубликовало кадры с воздушными таранами дронов-камикадзе "Майя", Hornet (американского производства), "Булава", "Чаклун-В", "Костыль", B-2, а также - тяжелый дальнобойный Lord (производства Швейцарии).

Минобороны РФ также сообщило об уничтожении опорных пунктов и пунктов временной дислокации ВСУ, автомобильной и инженерной техники, наземных робототехнических комплексов, элементов системы связи и БПЛА в ДНР и на сумском направлении.

По данным ведомства, удары произвели расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон".

Министерство обороны распространило кадры с боевой работой расчетов.