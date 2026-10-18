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Военные поразили дроны большой дальности, направленные ВСУ в глубину территории РФ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ в воскресенье сообщило о поражении крупногабаритных ударных дронов ВСУ большой дальности, направленных в глубину российской территории.

"Расчетами FPV-дронов-перехватчиков испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" воздушными таранами были сбиты украинские БПЛА-камикадзе FP-2 (боевая нагрузка - около 100 кг, дальность - до 2 тыс. км), "Лютый" (несет до 50 кг боевой части на расстояние около 1000 км) и "Майя" (дрон-приманка, способный нести до 5 кг взрывчатых веществ)", - говорится в сообщении.

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В ведомстве сообщили, что в украинских тыловых районах поражены грузовые и бронированные автомобили, элементы системы связи, используемые ВСУ.

Кроме того, Минобороны РФ в воскресенье распространило кадры поражения склада с военным грузом для ВСУ, расположенного в Новомосковске Днепропетровской области. В момент наибольшей загруженности склада расчет ударного дрона "Герань-4 Сикер" точным попаданием поразил строение.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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