Вице-президент РАН Калмыков считает, что установка малой АЭС на Луне вполне реальна

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Текущий уровень технологий позволяет организовать создание на луне малой АЭС, считает вице-президент РАН Степан Калмыков.

"Малые энергетические установки - это то, что давно эксплуатируется, не требует частой смены вырабатывающего энергию материала, поэтому, мне кажется, это то, что как раз и нужно", - сказал он журналистам в Новосибирске в воскресенье в кулуарах конференции "Синхротронные исследования: Наука, Знания, Инновации, Будущее" (SKIF-2026)", организованной при поддержке Российского научного фонда.

При этом, подчеркнул Калмыков, такие планы есть не только у РФ.

Как сообщалось, "Роскосмос" планирует создание на Луне АЭС до 2036 года, после чего запланирован вывод транспортных средств на ядерных энергетических установках в космическое пространство.