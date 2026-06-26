"Роскосмос" планирует создать на Луне АЭС до 2036 года

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует создание на Луне АЭС до 2036 года, после 2036 года запланирован вывод транспортных средств на ядерных энергетических установках в космическое пространство, говорится в подготовленном проекте указа госкорпорации.

Проект указа президента РФ об основах государственной политики в области космической деятельности и использования ее результатов на период до 2036 года и дальнейшую перспективу опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

"Создание лунной атомной электростанции для энергообеспечения инфраструктуры на поверхности Луны в рамках российской лунной программы и проектов международного сотрудничества", - говорится в документе.

Там отмечается, что после 2036 года госкорпорация планирует создание и вывод на орбиту транспортных средств, использующих ядерную энергетическую установку.