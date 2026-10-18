Военные РФ сообщили об ударах по резервуару и цистернам с ГСМ ВСУ в Харьковской области

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по резервуару и цистернам с горюче-смазочными материалами для украинской армии в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"В результате профессиональных действий операторов БПЛА были сожжены резервуар и цистерны с ГСМ противника в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Также военные поразили живую силу подразделений ВСУ на логистических маршрутах, пункты временной дислокации и FPV-дроны украинской армии, сообщили в Минобороны.