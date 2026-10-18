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Лавров и глава МИД Саудовской Аравии проводят переговоры в Бахрейне

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Главы МИД России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд провели переговоры в Манаме, сообщила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат опубликовала фото с начала встречи, которая проходила "на полях" 9-го раунда стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в столице Бахрейна.

После этого Лавров также встретился с главой МИД Кувейта Джаредом ас-Сабахом.

Все встречи проходят в закрытом для прессы режиме.

Как сообщалось, глава МИД России прибыл в Манаму в субботу.


Манама Бахрейн МИД РФ Сергей Лавров Фейсал бен Фархан Аль Сауд Кувейт
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