Лавров прибыл в Бахрейн

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Манаму, где примет участие в переговорах в формате Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), передает корреспондент "Интерфакса".

В ходе предстоящей встречи министры-участники обменяются мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня, включая ситуацию в зоне Персидского залива, сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На полях заседания глава российского внешнеполитического ведомства также проведет ряд двусторонних встреч.