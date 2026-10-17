Поиск

Лавров прибыл в Бахрейн

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Манаму, где примет участие в переговорах в формате Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), передает корреспондент "Интерфакса".

В ходе предстоящей встречи министры-участники обменяются мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня, включая ситуацию в зоне Персидского залива, сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На полях заседания глава российского внешнеполитического ведомства также проведет ряд двусторонних встреч.

МИД РФ Сергей Лавров Бахрейн ССАГПЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Внуково и Домодедово работают по согласованию

Что произошло за день: суббота, 17 октября

Путин поручил кабмину утвердить программу восстановления пострадавших объектов торговой и логистической инфраструктуры

 Путин поручил кабмину утвердить программу восстановления пострадавших объектов торговой и логистической инфраструктуры

Газовая обстановка на шахте "Комсомольская" в Коми стабилизировалась

Нижегородский аэропорт принял 22 рейса, летевших в Москву

Российские войска нанесли массированный удар по металлургическим предприятиям Украины

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 29

 Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 29
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12392 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3921 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов