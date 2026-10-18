Орешкин заявил, что предприятия должны пересматривать подходы к безопасности в эпоху БПЛА

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российский бизнес должен адаптировать свои стратегии физической защиты активов к новым вызовам, заявил замглавы президентской администрации Максим Орешкин.

"Вызовы в новую эпоху, эпоху беспилотников, автономных аппаратов, не только летательных, - водных, наземных, - меняются, и предприятиям всем надо пересматривать подходы к безопасности", - сказал он в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"Вызовы и угрозы надо держать в голове и быть к ним готовым", - добавил Орешкин.