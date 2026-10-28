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В России выработали типовые решения для защиты стратегических объектов от атак с воздуха

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Правительство уделяет особое внимание вопросам защиты объектов транспорта, энергетики, логистики, информационной инфраструктуры, предприятий промышленности от воздушных атак, созданы типовые решения для активной и пассивной защиты важных объектов, заявил в Совете Федерации первый вице-премьер Денис Мантуров.

"На площадке правительства в еженедельном режиме выявляем риски и определяем приоритетные оперативные и среднесрочные задачи. В центре нашего внимания социальная, транспортная и энергетическая сфера, торговля и логистика, информационная инфраструктура и, конечно, наиболее значимые предприятия промышленности",- сказал он.

"По всем этим направлениям определен перечень стратегических и критически важных объектов, сформированы модели угроз, разработаны типовые решения активной и пассивной защиты, установлены требования к резервированию ресурсов",- заявил Мантуров.

Минобороны совместно с промышленностью ведет работу по наращиванию возможностей противовоздушной обороны, добавил он.

Денис Мантуров Минобороны
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