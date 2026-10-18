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Минобороны РФ заявило об ударах по объектам транспортной инфраструктуры Украины

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в течение суток нанесли удары по украинской транспортной инфраструктуре и производству дронов дальнего действия, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

Цели поражены авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ, говорится в сообщении министерства.

"Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складу военно-технического имущества, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - заявило Минобороны.

Ударам в течение суток подверглись позиции ВСУ в 151 районе, сообщили в министерстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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