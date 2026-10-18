Российская армия улучшила позиции и заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток в зоне специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции, заявило Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за сутки группировкой нанесено поражение живой силе и технике 16 украинских бригад штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новопавловка, Райполе, Ивановка в Днепропетровской области, Новоявленка, Роганское, Шиловка, Криворожье, Староварваровка, Марьевка, Святогоровка и Малотарановка в ДНР.

Потери украинских сил в зоне ответственности группировки составили до 350 военных, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщили в министерстве обороны.

"Подразделения группировки войск "Север" заняли выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Томаховка, Высокое, Мартовое, Великий Бурлук, Избицкое и Курганное Харьковской области", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, в Сумской области нанесено поражение формированиям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гнилица, Сенное, Суходол и Пустогород.

"Противник потерял свыше 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и две станции радиоэлектронной разведки", - сообщило министерство.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малиевка Харьковской области, Донецкое, Волчий Яр, Стародубовка и Райгородок Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве.

Потери армии Украины на этих участках составили до 240 военных, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие, сообщило Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гавриловка, Павловка Покровское, Коломийцы Днепропетровской области, Васиновка, Заливное и Вольнянка Запорожской области", - сообщили в министерстве.

По его данным, в зоне действий группировки ВСУ потеряли свыше 195 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", две боевые бронированные машины, пикап и артиллерийское орудие.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Семеновка, Ореховатка, Дружковка, Василевская Пустошь и Николаевка Донецкой Народной Республики", - сообщило ведомство.

По данным Минобороны, здесь украинская армия потеряла до 175 военных, боевую бронированную машину и 35 автомобилей.

"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Камышеваха и Кушугум Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и 14 автомобилей", - сказали в министерстве.