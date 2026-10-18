Трое мирных жителей погибли, еще трое ранены в ЛНР в результате ударов ВСУ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали ряд городов и муниципалитетов Луганской Народной Республики, в результате чего погибли трое мирных жителей, еще трое получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В Северодонецке в результате атаки вражеского БПЛА погибла пожилая женщина. Еще один удар в Троицком муниципальном округе противник нанес по гаражу, погиб мужчина", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

Пасечник также сообщил об ударе ВСУ по легковой машине на автодороге в районе поселка Индустрия Антрацитовского муниципального округа, в результате которого погиб водитель.

Кроме того, Пасечник сообщил, что в ночь на воскресенье ВСУ нанесли несколько ударов по жилым домам в пгт Семейкино Краснодонского муниципального округа. "Пострадала семейная пара, а также их 40-летний сын. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение. Женщина с сыном получили легкие травмы, помощь оказана на месте", - сообщил глава ЛНР.

По его словам, за прошедшие сутки под огонь ВСУ попали транспортные средства, жилые дома, объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры в Старобельске, Лисичанске, Славяносербском, Новоайдарском, Перевальском, Троицком, Антрацитовском и Новопсковском муниципальных округах.

"Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 50 воздушных целей", - добавил глава ЛНР.