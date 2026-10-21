В ЛНР в результате последних атак погибли трое

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В результате последних атак на Луганскую народную республику погибли три человека, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В Новоайдарском муниципальном округе БПЛА ударил по служебной машине "Луганскгаз" филиала ООО "Черноморнефтегаз", работник компании умер от ран, врачи не смогли его спасти.

На участке автодороги Кировск-Фрунзе был атакован легковой автомобиль, погибли двое мужчин.

"Под огнем противника жилые дома, грузовые автомобили, гражданская и коммунальная инфраструктура в Красном Луче, Лисичанске, Первомайске, Старобельском, Перевальском, Новопсковском муниципальных округах", - написал глава ЛНР.

Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили около полусотни воздушных целей.