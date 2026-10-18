Главы МИД РФ и Саудовской Аравии выразили настрой на наращивание взаимодействия

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал Бен Фархан Аль Сауд подтвердили востребованность продолжения сотрудничества в формате ОПЕК+, сообщили на Смоленской площади.

"В ходе беседы Министры обсудили приоритетные вопросы многоплановых российско-саудовских отношений. Выражен взаимный настрой на дальнейшее поддержание регулярного доверительного политического диалога, а также наращивание взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи двух министров в Манаме.

"Подтверждена востребованность продолжения эффективного сотрудничества России и Саудовской Аравии в формате "ОПЕК плюс", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.