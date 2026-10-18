Главы МИД РФ и Саудовской Аравии отметили важность обеспечения безопасности навигации судов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал Бен Фархан Аль Сауд констатировали важность обеспечения безопасной навигации судов через все международные водные артерии, сообщили в воскресенье на Смоленской площади.

"Рассмотрены актуальные темы международной и ближневосточной повестки дня, включая ситуацию в зоне Персидского залива. Министры высказали обеспокоенность напряженностью на юге Аравийского полуострова и в Баб-эль-Мандебском проливе", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи двух министров "на полях" заседания Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Манаме.

"С обеих сторон констатирована важность обеспечения безопасности навигации и беспрепятственного прохода судов через все международные водные артерии", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.