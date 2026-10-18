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Минобороны РФ сообщило об ударе по судну с военным грузом в районе Одессы

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ в воскресенье днем поразили судно с военным грузом для украинской армии в районе порта Одессы, заявили в Минобороны РФ.

"Сегодня днем Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам, привлекаемым к доставке военных грузов на Украину", - говорится в сообщении министерства.

В РоссииМинобороны РФ заявило об ударе по судну в районе порта ОдессаЧитать подробнее

"В результате удара в 50 км юго-западнее порта Одесса при переходе морем поражено морское судно типа сухогруз, перевозившее грузы военного и двойного назначения", - заявили в ведомстве.

Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что российские военные ночью нанесли удар дронами по судну с грузом военного и двойного назначения в 30 км восточнее Одесского порта.

В пятницу Минобороны РФ заявило, что с 10 по 16 октября поражены 15 сухогрузов, задействованных в поставках западного вооружения, военной техники, горючего и имущества для ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Одесса
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