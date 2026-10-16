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Минобороны РФ заявило о поражении за неделю 15 связанных с Украиной сухогрузов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России за неделю нанесли удары по 15 судам, связанным с поставками грузов для украинской армии, заявило Минобороны РФ в пятницу.

"В течение недели поражены 15 сухогрузов, задействованных в поставках западного вооружения, военной техники, горючего и имущества для нужд ВСУ", - сообщило министерство.

По его информации, в течение недели выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения.

Минобороны РФ
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