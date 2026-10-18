РФ надеется на участие стран Персидского залива в саммите Форума стран-экспортеров газа в Москве

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает на участие руководства стран Персидского залива в предстоящем саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы тесно взаимодействуем на других площадках, в том числе в рамках ОПЕК+, в рамках Форума стран-экспортеров газа. Очередной саммит Форума стран-экспортеров газа состоится на следующей неделе в Москве, и мы надеемся, что руководители стран Залива смогут откликнуться на имеющиеся у них приглашения", - сказал он на пресс-конференции в Манаме по итогам 9-го министерского заседания Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Восьмой саммит ФСЭГ состоится 27 октября в Москве.