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Замминистра нефти Ирана проведет в Москве заседание рабочей группы по подготовке к саммиту ФСЭГ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Заместитель министра нефти Ирана по международным делам и торговле Сейед Али Мохаммад Мусави посетит в воскресенье Москву и возглавит заседание рабочей группы высокого уровня по подготовке к Восьмому саммиту стран - участниц Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ), говорится в материалах, распространенных посольством Ирана в Москве в преддверии саммита ФСЭГ.

"Представители государств-членов и соответствующие эксперты встретятся в воскресенье, 25 октября 2026 года, для рассмотрения проекта заявления саммита, обмена мнениями о развитии мирового газового рынка, рассмотрения предложений государств-членов и подготовки документов, необходимых для министерской встречи и саммита", - говорится в сообщении.

8 сентября в Дохе состоялось третье заседание рабочей группы высокого уровня по подготовке к Восьмому саммиту. На этом заседании представители государств-членов обменялись мнениями о подготовке к саммиту, проекте заявления саммита и связанных с ним документах.

"Заместитель министра нефти по международным делам и торговле Ирана г-н Сейед Али Мохаммад Мусави возглавит это заседание", - говорится в сообщении.

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Саммит ФСЭГ состоится в Москве 27 октября под председательством президента России Владимира Путина. В саммите запланировано участие президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана.

Как сообщается в материалах диппредставительства Ирана, на предстоящем мероприятии главы стран-участниц, стран-наблюдателей и стран-гостей выскажут взгляды на стратегические тенденции развития мирового рынка энергоресурсов. "Саммит предоставляет возможность подчеркнуть необходимость продолжения сотрудничества между странами-производителями", - отметили в посольстве.

На саммите главы государств стран-экспортеров газа обсудят "роль природного газа в энергетической безопасности, структурные изменения на мировом газовом рынке, необходимость устойчивых инвестиций, укрепление диалога между производителями и потребителями, развитие технологий и защиту критической энергетической инфраструктуры".

"Для Исламской Республики Иран активное и целенаправленное участие в этом мероприятии может способствовать укреплению энергетической дипломатии, развитию технико-экономического взаимодействия и отстаиванию национальных интересов на мировом газовом рынке", - указали в посольстве.

Иран ФСЭГ Форум стран-экспортеров газа Сейед Али Мохаммад Мусави
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