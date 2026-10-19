Поиск

Лавров встретится с главой МИД Ирана в Тегеране

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник в Тегеране встретится с иранским коллегой Аббасом Аракчи.

Как ранее сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, значительное внимание на переговорах в иранской столице будет уделено "реализации договоренностей, достигнутых по итогам недавних контактов на высшем уровне, а также практическим шагам по дальнейшему укреплению двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства".

"Планируется детальное обсуждение актуальной международной и региональной проблематики с акцентом на ситуацию вокруг Ирана и предпринимаемые российской стороной шаги по деэскалации напряженности, в которую по вине США и Израиля оказались втянуты дружественные нам государства Ближнего и Среднего Востока", - отметила она.

Как сообщили в МИД РФ, этот визит станет уже четвертым личным контактом глав внешнеполитических ведомств стран в 2026 году, не считая четырнадцати телефонных разговоров. В рамках встречи, отметили на Смоленской площади, пройдет "доверительный и обстоятельный обмен мнениями по широкой тематике двустороннего сотрудничества и ключевым международным проблемам, представляющим взаимный интерес".

Кроме того, стороны уделят внимание актуальным аспектам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации крупных совместных транспортно-логистических и энергетических проектов, сообщили в министерстве.

Главы дипломатических ведомств России и Ирана в ходе предстоящих контактов наметят шаги по повышению уровня координации на площадке ООН, расширению взаимодействия в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

"Переговоры в Тегеране будут способствовать дальнейшему укреплению российско-иранского всеобъемлющего стратегического партнерства в соответствии с чаяниями народов двух дружественных стран и в интересах обеспечения региональной стабильности", - отметили в МИД РФ.

Предыдущий визит Лаврова в Тегеран состоялся 25 февраля 2025 года. В ходе рабочей поездки министр встретился с Аракчи и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

В конце сентября 2026 года глава МИД России также встретился с иранским коллегой "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе переговоров обсуждалась ситуация вокруг Ормузского пролива. Министры тогда обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, "включая политику, экономику, торговлю, транспорт, энергетику, а также - координацию действий на уровне международных организаций".

МИД РФ Иран Сергей Лавров Мария Захарова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 18 октября

Лавров заявил, что Москва делает вывод о нежелании Зеленского вести переговоры

Лавров заявил, что Москва благодарна странам Персидского залива за взвешенную позицию по Украине

В МИД РФ призвали руководство Албании не перекладывать вину на других за протесты в стране

Два чартерных рейса турецких авиалиний, летевших в РФ, перенаправлены в Минск

Главы МИД РФ и Саудовской Аравии отметили важность обеспечения безопасности навигации судов

Лавров заявил, что за странами Персидского залива должно быть решающее слово в вопросе безопасности региона

 Лавров заявил, что за странами Персидского залива должно быть решающее слово в вопросе безопасности региона

"Аэрофлот" вернулся к штатному расписанию после ограничений полетов в Москве

Новак заявил о наращивании Евросоюзом импорта в преддверии запрета на российский СПГ

 Новак заявил о наращивании Евросоюзом импорта в преддверии запрета на российский СПГ

В Петербурге один человек погиб и пятеро пострадали в результате атаки БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3928 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12414 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов