Лавров встретится с главой МИД Ирана в Тегеране

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник в Тегеране встретится с иранским коллегой Аббасом Аракчи.

Как ранее сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, значительное внимание на переговорах в иранской столице будет уделено "реализации договоренностей, достигнутых по итогам недавних контактов на высшем уровне, а также практическим шагам по дальнейшему укреплению двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства".

"Планируется детальное обсуждение актуальной международной и региональной проблематики с акцентом на ситуацию вокруг Ирана и предпринимаемые российской стороной шаги по деэскалации напряженности, в которую по вине США и Израиля оказались втянуты дружественные нам государства Ближнего и Среднего Востока", - отметила она.

Как сообщили в МИД РФ, этот визит станет уже четвертым личным контактом глав внешнеполитических ведомств стран в 2026 году, не считая четырнадцати телефонных разговоров. В рамках встречи, отметили на Смоленской площади, пройдет "доверительный и обстоятельный обмен мнениями по широкой тематике двустороннего сотрудничества и ключевым международным проблемам, представляющим взаимный интерес".

Кроме того, стороны уделят внимание актуальным аспектам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации крупных совместных транспортно-логистических и энергетических проектов, сообщили в министерстве.

Главы дипломатических ведомств России и Ирана в ходе предстоящих контактов наметят шаги по повышению уровня координации на площадке ООН, расширению взаимодействия в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

"Переговоры в Тегеране будут способствовать дальнейшему укреплению российско-иранского всеобъемлющего стратегического партнерства в соответствии с чаяниями народов двух дружественных стран и в интересах обеспечения региональной стабильности", - отметили в МИД РФ.

Предыдущий визит Лаврова в Тегеран состоялся 25 февраля 2025 года. В ходе рабочей поездки министр встретился с Аракчи и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

В конце сентября 2026 года глава МИД России также встретился с иранским коллегой "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе переговоров обсуждалась ситуация вокруг Ормузского пролива. Министры тогда обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, "включая политику, экономику, торговлю, транспорт, энергетику, а также - координацию действий на уровне международных организаций".