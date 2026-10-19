Лавров прибыл в Тегеран

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Тегеран, где встретится с иранским коллегой Аббасом Аракчи, передает корреспондент "Интерфакса".

В ходе переговоров министры уделят значительное внимание "реализации договоренностей, достигнутых по итогам недавних контактов на высшем и высоком уровнях, а также практическим шагам по дальнейшему укреплению двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства", сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств планируют детально обсудить актуальную международную и региональную проблематику с акцентом на ситуацию вокруг Ирана и предпринимаемые российской стороной шаги по деэскалации напряженности в регионе, отметила она.

Последний визит Лаврова в Тегеран состоялся 25 февраля 2025 года. В ходе рабочей поездки министр встретился с Аракчи и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.