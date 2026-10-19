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Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым перестановкам в правительстве

Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым перестановкам в правительстве
Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения премьер-министра Михаила Мишустина по ряду кадровых перестановок в правительстве, согласно Конституции кандидатуры будут внесены на утверждение Госдумой.

"Сегодня утром президент Путин провёл рабочую встречу с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Наряду с обсуждением актуальных вопросов социально-экономического развития страны премьер-министр представил главе государства свои предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил: "Эти предложения получили поддержку президента Путина".

Согласно Конституции, кандидатуры будут внесены председателем правительства на утверждение Государственной думой.

Владимир Путин Дмитрий Песков Михаил Мишустин
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