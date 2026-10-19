Силуанов вновь будет совмещать министерский пост с вице-премьерским

Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Министр финансов РФ Антон Силуанов вновь будет совмещать свою должность с постом вице-премьера, а его первый заместитель Ирина Окладникова станет заместителем председателя правительства - руководителем аппарата правительства.

Такое решение было принято по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с премьером Михаилом Мишустиным.

Премьер-министр направил на утверждение в Госдуму согласованные с главой государства кандидатуры.

Силуанов ранее, в 2018-2020 годах, занимал пост первого заместителя председателя правительства РФ - министра финансов.

Пока нет информации о том, какой пост может занять нынешний глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Окладникова стала замминистра финансов в августе 2020 года. В этой должности она курировала несколько департаментов, связанных с реализацией бюджетной политики: департамент организации составления и исполнения федерального бюджета, департамент межбюджетных отношений, департамент бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа. В июне 2024 года была назначена первым замминистра.

Она пришла в Минфин в 2012 году в отдел промышленности гражданского назначения. С 2016 года по 2020 год работала в департаменте бюджетной политики в отраслях экономики. При этом два последних года возглавляла его.

Окладникова родилась в 1984 году в Красноярске. В 2006 году окончила Красноярский государственный университет по специальности "мировая экономика", позднее получила диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "юриспруденция". С 2005 по 2012 год работала в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.