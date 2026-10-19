Мишустин предложил на пост вице-премьера, полпреда в ДФО вместо Трутнева главу Приморья Кожемяко

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Кандидатура губернатора Приморского края Олега Кожемяко предложена на должность вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), сообщила пресс-служба правительства.

"По итогам встречи президента РФ Владимира Путина с председателем правительства Михаилом Мишустиным приняты ряд решений по изменению кадрового состава кабинета министров. В соответствии с Конституцией РФ Михаил Мишустин направил на утверждение в Государственную Думу согласованные с главой государства кандидатуры. На должность заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе предложена кандидатура губернатора Приморского края Олега Кожемяко", - говорится в информации.

Пост вице-премьера, полпреда в ДФО в настоящее время занимает Юрий Трутнев.

Кожемяко родился 17 марта 1962 года в селе Черниговка Черниговского района Приморского края. В 1992 году окончил Дальневосточный коммерческий институт по специальности "экономика торговли", в 2008 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности "национальная экономика". Свою трудовую деятельность начал в 1981 году в качестве рабочего Приморской ГРЭС в Лучегорске. Проходил в крае военную службу, проработал на различных предприятиях Приморья вплоть до 2002 года. В 2002 году стал членом Совета Федерации от Приморского края.

С 2005 года занимал должность губернатора Корякского автономного округа, с 2007 года - помощника руководителя администрации президента РФ. С 2008 по 2015 годы - губернатор Амурской области, с 2015 года по 26 сентября 2018 года - губернатор Сахалинской области. В 2018 году избран губернатором Приморского края, в 2023 года избран главой этого региона на второй срок. Женат, трое детей.

Трутнев родился 1 марта 1956 года в г. Перми. Закончил Пермский политехнический институт по специальности горного инженера. Работал на предприятиях нефтегазовой отрасли. С 1990 года - генеральный директор предприятия "ЭКС лимитед", с 1996 года - президент АО "Э.К.С. Интернешнл", объединившего предприятия группы "ЭКС".

С 1994 года председатель комитета по экономической политике и налогам областного Законодательного Собрания и депутат Пермской городской думы. С 9 декабря 1996 года - глава города Перми. С 2000 года - губернатор Пермской области. В 2004 году назначен министром природных ресурсов РФ, с мая 2012 года по август 2013 года - помощник президента РФ. С 31 августа 2013 года вице-премьер, полпред в ДФО. Женат, пятеро детей.