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Обязанности губернатора Приморья будет исполнять глава правительства края Щербина

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Обязанности губернатора Приморского края возложены на председателя правительства региона Веру Щербину, соответствующее распоряжение опубликовано в реестре правовых актов правительства края.

"(...) возложить исполнение обязанностей губернатора Приморского края c 18 по 22 октября 2026 года на первого вице-губернатора Приморского края - председателя правительства Приморского края Щербину Веру Георгиевну", - говорится в документе.

Как сообщалось, кандидатура губернатора Приморского края Олега Кожемяко предложена на должность вице-премьера, полпреда в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Пост вице-премьера, полпреда в ДФО в настоящее время занимает Юрий Трутнев.

ДФО Приморский край Олег Кожемяко Вера Щербина
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