В Эвенкию Красноярского края, где возникли перебои с продуктами, доставили партию продовольствия

Архивное фото Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Специальными авиарейсами из Красноярска в Эвенкию доставлена партия социальных продуктов для продажи жителям поселка Тура и других населенных пунктов Илимпийской группы на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба администрации Эвенкийского округа.

"18 октября спецрейсами из Красноярска доставлены 7 т социальных продуктов для продажи населению поселка Тура, а также поселков Эконда, Чиринда, Ессей и Кислокан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что определен победитель конкурсного отбора на право получения безвозмездной доставки продуктов питания в Туру авиатранспортом. Установлены нормы отпуска продуктов питания на одного члена семьи в 3 кг картофеля по цене 142 рублей за кг, 1 десятку яиц по 160 рублей, 2 кг лука стоимостью 126 рублей за кг, 1 пачке молока за 225 рублей, не более 1 вилка капусты по цене 126 рублей за кг.

В другие населенные пункты Илимпийской группы продукты будут отправлены ближайшими рейсами на вертолетах.

Рассматривается возможность организации дополнительных субсидируемых авиарейсов в населенные пункты округа.

Как сообщалось, следственные органы возбудили уголовное дело в связи с ненадлежащим обеспечением продуктами питания жителей Эвенкии.

По версии следствия, дефицит продуктов питания и товаров первой необходимости возник в связи с тем, что из-за критически низкого уровня воды в реке Нижняя Тунгуска с августа 2026 года была приостановлена речная навигация и доставка грузов в населенные пункты Эвенкийского округа. Организация и координация северного завоза на территории региона возложены на Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов края.

Отмечается, что из-за высокой стоимости доставки авиатранспортом розничные цены на продукты увеличились и стали недоступными для социально уязвимых категорий граждан.

Дело квалифицировано по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Администрация Эвенкийского округа в октябре ввела режим повышенной готовности на территории поселка Тура и населенных пунктов Илимпийской группы из-за нехватки продовольствия.

Доставка продуктов для школ и детских садов производится поставщиками в рамках действующих муниципальных контрактов.

К Илимпийской группе поселков помимо Туры относятся населенные пункты Ессей, Кислокан, Нидым, Тутончаны, Учами, Чиринда, Эконда, Юкта.