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Возбуждено уголовное дело о нехватке продовольствия на севере Красноярского края

Возбуждено уголовное дело о нехватке продовольствия на севере Красноярского края
Фото: О. Спиридонов/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с ненадлежащим обеспечением продуктами питания жителей Эвенкии в Красноярском крае, сообщает пресс-служба Главного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, с августа 2026 года в связи с критически низким уровнем воды в реке Нижняя Тунгуска приостановлена речная навигация и доставка грузов в населенные пункты Эвенкийского муниципального округа Красноярского края. Организация и координация северного завоза на территории региона возложены на Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов края.

Несмотря на обращение главы Эвенкийского района, должностными лицами агентства надлежащих мер по своевременной доставке продовольствия принято не было, отмечается в сообщении.

В результате халатных действий ответственных должностных лиц на территории муниципального района возник дефицит продуктов и товаров первой необходимости.

Из-за высокой стоимости доставки авиатранспортом розничные цены на продукты увеличились и стали недоступными для социально уязвимых категорий граждан.

Дело квалифицировано по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Как сообщалось, администрация Эвенкийского округа в октябре ввела режим повышенной готовности на территории поселка Тура и населенных пунктов Илимпийской группы из-за нехватки продовольствия.

К Илимпийской группе поселков помимо Туры относятся населенные пункты Ессей, Кислокан, Нидым, Тутончаны, Учами, Чиринда, Эконда, Юкта.

СКР Красноярский край Нижняя Тунгуска Тура
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