Роспотребнадзор не подтвердил сообщения о заболевании вирусом Коксаки в детсадах

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Роста заболеваемости энтеровирусной инфекцией в РФ не зафиксировано, информации о заболевших вирусом Коксаки детях в детских садах не поступало, заявила в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзор направил изданию, распространившему информацию "о случаях заболевания вирусом Коксаки в детских садах", официальный запрос с просьбой предоставить все имеющиеся сведения. По данным ведомства, на 42-й неделе роста заболеваемости энтеровирусной инфекцией в РФ не зафиксировано. Информация о заражении детей от сверстников, вернувшихся из-за рубежа, также не поступала", - говорится в сообщении службы.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, добавили там.

Ранее в социальных сетях появилась информация о заболевании вирусом Коксаки детей в детских садах нескольких городов РФ.

В Роспотребнадзоре напомнили, что для профилактики энтеровирусных инфекций необходимо соблюдать правила личной гигиены: регулярно мыть руки с мылом, особенно после посещения туалета, перед едой и после возвращения с улицы; использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду; тщательно мыть овощи, фрукты и ягоды; регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку.

"Следует избегать контакта с людьми, имеющими признаки заболевания, а при появлении симптомов немедленно обратиться к врачу", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.