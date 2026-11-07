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Власти не подтвердили информацию о вирусе Коксаки в детсаду на Ставрополье

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Признаки вирусного заболевания имеются у нескольких воспитанников детского сада в Кисловодске (Ставропольский край), при этом информации о заболевших среди них вирусом Коксаки нет, сообщила пресс-служба министерства образования региона в своем канале в Max в субботу.

"По данным Минздрава края, на сегодняшний день по болезни в дошкольном учреждении отсутствовали четыре ребенка, в том числе трое из одной группы и один из другой. У детей признаки вирусного заболевания, не исключена энтеровирусная инфекция. Был проведен осмотр, назначено лечение. Информация о распространении вируса Коксаки отсутствует", - говорится в сообщении.

"Все заболевшие были изолированы. Дети, посещающие дошкольное учреждение, обязательно проходят утренний фильтр, с признаками заболеваний не допускаются. 9 и 10 ноября будет проведен забор анализов для направления в вирусологическую лабораторию Ставрополя", - добавили в пресс-службе.

В конце октября в соцсетях появилась информация о заболевании вирусом Коксаки детей в садах нескольких городов.

Пресс-служба Роспотребнадзора проинформировала, что роста заболеваемости энтеровирусной инфекцией в РФ не зафиксировано, информации о заболевших вирусом Коксаки детях в детских учреждениях не поступало.

Кисловодск Ставропольский край
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