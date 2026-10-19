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В разговоре Путина с Трампом упоминалась тема встречи РФ-США-Китай с учетом саммита АТЭС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Тема возможной встречи на высшем уровне РФ-США-КНР упоминалась в ходе общения президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но предметных предложений по этому поводу не выдвигалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Учитывая, что все три главы государства потенциально, может быть, будут принимать участие в саммите (АТЭС - ИФ) в Китае, то, действительно, тема такой гипотетической встречи, она упоминалась. Предметных каких-либо предложений или договоренностей ни по самой встрече, ни по возможной повестке дня и содержанию этой встречи не обсуждалось и никем не высказывалось", - сказал Песков в понедельник.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал публикации в СМИ, согласно которым в ходе недавних переговоров с Трампом Путин предложил провести встречу на высшем уровне РФ-США-КНР по украинскому урегулированию.

Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне.

Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп АТЭС Китай Шэньчжэн
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