В МИД сообщили об отсутствии окончательной договоренности о саммите РФ-КНР-США "на полях" АТЭС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Окончательной договоренности о проведении саммита РФ-КНР-США "на полях" АТЭС в Шэньчжэне пока нет, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Пока еще нет окончательной договоренности о том, что эта встреча состоится", - сказал он журналистам в Душанбе, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Руденко отметил: "Есть интерес со стороны трех государств, но в практическом плане, насколько я знаю, пока не обсуждается".

Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне.